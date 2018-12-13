Bahçeli'den tren kazası açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'daki tren kazasına ilişkin, "Gerçekten de üzüntümüz büyüktür. Kazayla ilgili çok yönlü araştırma ve incelemenin yapılması, başlatılan adli ve idari tahkikatın derinleştirilerek kazaya neden olan hususların açığa ve ortaya çıkarılması samimi temennimdir. Tren kazasında hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet,ailelerine sabır ve başsağlığı niyaz ediyorum. Halen tedavi altında bulunan vatandaşlarımıza şifalar diliyorum. Cenab-ı Allah milletimizi her türlü musibetten,görünür-görünmez kaza ve belalardan korusun diyorum." dedi.