Bahçeli'den AB'ye sert tepki: Türk milleti bu oyunları yutmaz AP'de kabul edilen Türkiye raporuna ilişkin açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Bize parmak sallıyorlar, bize aba altından sopa gösteriyorlar. FETÖ'cülerin, PKK'ların tesiriyle Türkiye hakkında değerlendirme yapıyorlar. Türk milleti bu oyunları yutmaz. Türkiye bu zillet ve husumet emellerini sineye asla çekmez." dedi.

AP'de kabul edilen Türkiye raporuna ilişkin açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Bize parmak sallıyorlar, bize aba altından sopa gösteriyorlar. FETÖ'cülerin, PKK'ların tesiriyle Türkiye hakkında değerlendirme yapıyorlar. Türk milleti bu oyunları yutmaz. Türkiye bu zillet ve husumet emellerini sineye asla çekmez." dedi. Ayrıntılar geliyor...

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.