Bahçeli'den AB'ye sert tepki: Türk milleti bu oyunları yutmaz
AP'de kabul edilen Türkiye raporuna ilişkin açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Bize parmak sallıyorlar, bize aba altından sopa gösteriyorlar. FETÖ'cülerin, PKK'ların tesiriyle Türkiye hakkında değerlendirme yapıyorlar. Türk milleti bu oyunları yutmaz. Türkiye bu zillet ve husumet emellerini sineye asla çekmez." dedi.15 Mart 2019 Cuma 16:25
AP'de kabul edilen Türkiye raporuna ilişkin açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Bize parmak sallıyorlar, bize aba altından sopa gösteriyorlar. FETÖ'cülerin, PKK'ların tesiriyle Türkiye hakkında değerlendirme yapıyorlar. Türk milleti bu oyunları yutmaz. Türkiye bu zillet ve husumet emellerini sineye asla çekmez." dedi.
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