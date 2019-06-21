Devlet Bahçeli'den Abdullah Öcalan açıklaması MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı açıklamada "23 Haziran'da sonuç ne olursa olsun Cumhur İttifakının istikrarlı, inançlı varlığı sürecek. Teröristbaşının mektubu HDP'nin sapmasına tepkisidir" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, teröristbaşının mektubuyla ilgili açıklama yaptı. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Teröristbaşının mektubu, HDP'nin vahim sapmasına, zillet ittifakına verdiği rezil desteğine itirazın, tepkinin ve bundan duyduğu rahatsızlığın eseri ve sonucudur. HDP ve Kandil, CHP’nin yanında hizalanmıştır. Karşımızdaki tablo esef ve ibret vericidir. 23 Haziran’da sandıktan çıkacak sonuç ne olursa olsun Cumhur İttifakı’nın istikrarlı, inançlı ve iddialı varlığı devam edecektir."

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