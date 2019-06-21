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Devlet Bahçeli'den Abdullah Öcalan açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı açıklamada "23 Haziran'da sonuç ne olursa olsun Cumhur İttifakının istikrarlı, inançlı varlığı sürecek. Teröristbaşının mektubu HDP'nin sapmasına tepkisidir" ifadelerini kullandı.

21 Haziran 2019 Cuma 16:33
Devlet Bahçeli'den Abdullah Öcalan açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, teröristbaşının mektubuyla ilgili açıklama yaptı.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Teröristbaşının mektubu, HDP'nin vahim sapmasına, zillet ittifakına verdiği rezil desteğine itirazın, tepkinin ve bundan duyduğu rahatsızlığın eseri ve sonucudur.

HDP ve Kandil, CHP’nin yanında hizalanmıştır. Karşımızdaki tablo esef ve ibret vericidir.

23 Haziran’da sandıktan çıkacak sonuç ne olursa olsun Cumhur İttifakı’nın istikrarlı, inançlı ve iddialı varlığı devam edecektir."

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 16:33
  1. MHP
  2. devlet bahçeli
  3. SİYASET Haberleri
  4. Cumhur İttifakı

YORUM YAZ

  • BozkurtBozkurt11 dk önce
    Bahçeli bebek katili dediğin adamın söylediklerini doğru bulup hdpyi eleştiriyorsun ya vah senin peşinden gidenlere.

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