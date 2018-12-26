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Bahçeli'den ABD'nin Suriye'den çekilmesi yorumu

MHP Lideri Devlet Bahçeli, ABD'nin Suriye'den çekilmesine ilişkin yaptığı açıklamada 'ABD'nin kararının arkasında ne yattığını tahmin ediyoruz' dedi.

26 Aralık 2018 Çarşamba 10:30
Bahçeli'den ABD'nin Suriye'den çekilmesi yorumu

MHP lideri Devlet Bahçeli basın dünyasının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi ve gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

- ABD'nin Suriye'den çekilme tavrını samimi buluyor musunuz?

Bunu bilemeyiz. Bunu ülkeyi yöneten değerli şahsiyetlerin değerlendirmeleriyle kamuoyuna paylaşmaları gerekir. Türkiye'nin teröre karşı keskin bir tavrı vardır. Bu süreci kesintiye uğratmamak için bu operasyonu yapmalıyız. ABD'nin kararının arkasında ne yattığını tahmin ediyoruz

- Dünyadaki ekonomik kırılganlıkları ve Türkiye'de yapılan hamleleri nasıl buluyorsunuz? Suriye'de olası operasyonda rejimle bir görüşme olma durumu olabilir mi?

Bütçe görüşmelerinde MHP kendi tasarrufunu ortaya koymuştur.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 10:30
  1. Ankara
  2. MHP Lideri Devlet Bahçeli

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