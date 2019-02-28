Bahçeli:"Beka dediğimiz zamanlar üstü gerçek aslında tarihle ilgilidir. Tarih olmak, tarihi olmak, tarihe gömülmek, tarihe yön vermek, tarihi inşa etmek farklı farklı anlamlar ihtiva etmektedir. Tarih cahilleri bekayı bilmez, ecdadı özümsememiş köksüzler
IHAAW180945-SIY/28-02-2019- Bahçeli:"Beka dediğimiz zamanlar üstü gerçek aslında tarihle ilgilidir.28 Şubat 2019 Perşembe 18:14
IHAAW180945-SIY/28-02-2019- Bahçeli:"Beka dediğimiz zamanlar üstü gerçek aslında tarihle ilgilidir. Tarih olmak, tarihi olmak, tarihe gömülmek, tarihe yön vermek, tarihi inşa etmek farklı farklı anlamlar ihtiva etmektedir. Tarih cahilleri bekayı bilmez, ecdadı özümsememiş köksüzler bekayı itiraf edemez."28.02.2019 18:09:45TSINNNN
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