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Bahçeli: Zillet ittifakı teröristlere tepkisizdir

Bahçeli: "Zillet ittifakı teröristlere tepkisizdir. Çünkü zillet, PKK'dan FETÖ'ye kadar Türk ve Türkiye düşmanlarıyla aynı karededir."

03 Mart 2019 Pazar 14:39
Bahçeli: Zillet ittifakı teröristlere tepkisizdir

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 14:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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  • SUPERMANSUPERMAN41 dk önce
    FETTUŞI Kardeş PKK ve benzeriHiç utanmıyorlar da...Kara Molla, maskeni indir, sakalını yollaMeral, gitde biraz sen alKemal, bakma öyle mal mal

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