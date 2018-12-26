Bahçeli: "Yasal zemin, büyükşehirler için mümkün olabilir ancak beldelerde mümkün olmayabilir. Mahalli idare seçimlerini esnek tutmakta fayda var"

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26 Aralık 2018 Çarşamba 11:29
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 11:29
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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