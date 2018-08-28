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Devlet Bahçeli, yaralanan polisi hastanede ziyaret etti

MHP lideri Devlet Bahçeli, dün parti merkezinde kendi silahından çıkan kurşunla yaralanan polis memurunu tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

28 Ağustos 2018 Salı 14:25
Devlet Bahçeli, yaralanan polisi hastanede ziyaret etti

Uzun yıllardan beri Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nde görev yapan polis memuru Akın Çakır, dün talihsiz bir kaza sonucu kendi silahından çıkan kurşunla yaralandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün yaralı polis memurunu tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. Bahçeli, yaralı polis memurunun sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 14:25
  1. Milliyetçi Hareket Partisi
  2. Akın Çakır
  3. Devlet Bahçeli

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