Devlet Bahçeli, yaralanan polisi hastanede ziyaret etti
MHP lideri Devlet Bahçeli, dün parti merkezinde kendi silahından çıkan kurşunla yaralanan polis memurunu tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.28 Ağustos 2018 Salı 14:25
Uzun yıllardan beri Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nde görev yapan polis memuru Akın Çakır, dün talihsiz bir kaza sonucu kendi silahından çıkan kurşunla yaralandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün yaralı polis memurunu tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. Bahçeli, yaralı polis memurunun sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.
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