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Bahçeli'den teşkilatlara uyarı! "Yorum yapmayın"

AK Parti ile yerel seçimde yapılacak olan ittifak çalışmaları yavaş yavaş netleşirken, MHP yönetimi açıklanan veya ismi geçen adaylarla ilgili teşkilatlara uyarıda bulundu.

14 Aralık 2018 Cuma 10:37
Bahçeli'den teşkilatlara uyarı! "Yorum yapmayın"

Parti yönetimi ve milletvekilleri hem gittikleri seçim bölgelerinde hem de yanına gelen ziyaretçilere açıklanan isimlerin Cumhur İttifakı’nın adayları olduğu ve bu konuda hassas davranılması gerektiği konusunda teşkilatlara tavsiyede bulunuyor. “Adaylar üzerinden yapılan yorumlar Cumhur İttifakı’yla ters düşer. Bu nedenle açıklanan adaylarla ilgili Cumhur İttifakı’na zarar verecek açıklamalar yapmayın” denilirken Cumhur İttifakı’nın açıkladığı adayların parti teşkilatı tarafından prensip olarak benimsenmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.

Amaç; Cumhur İttifakı’nın galip gelmesi

Adayların Cumhur İttifakı’nın adayı olduğu, amacın 24 Haziran’da olduğu gibi, 31 Mart’ta da Cumhur İttifakı’nın galip gelmesi olduğu vurgulanarak bu amaç için çalışılması gerekildiği belirtiliyor. 

(Türkiye)

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 10:37
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