Bahçeli, Ülkü Ocaklarının iftarına katıldı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın dün düzenlenen iftar programına katıldı

ANKARA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın dün düzenlenen iftar programına katıldığı bildirildi. Vakıftan yapılan yazılı açıklamaya göre, vakfın genel merkezindeki iftara Bahçeli'nin yanı sıra MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Şekerci, Genel Başkan Başdanışmanı Eyüp Yıldız ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak da katıldı. İftarda, Bahçeli'ye, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş tarafından Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Daha sonra MHP lideri Bahçeli, Ateş ve vakıf yöneticileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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