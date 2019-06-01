Bahçeli, Ülkü Ocakları iftarında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ülkü Ocakları’nın iftarına katıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ülkü Ocakları’nın iftarına katıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı’nın Ankara Balgat’ta bulunan genel merkez binasında verilen iftar programına katıldı. İftar programına, Bahçeli’nin yanı sıra MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Genel Sekreter Yardımcısı

Kadir Şekerci, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyüp Yıldız ve MHP Afyonkarahisar Milletvekili

Mehmet Taytak da katıldı. Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş ve genel merkez yöneticilerininkarşıladığı Bahçeli’ye, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş tarafından hediye takdim edildi. Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’e başarılarının devamını dileyen MHP lideri Bahçeli, Ateş ile fotoğrafı çektirdi.

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