Bahçeli: "Türkiye’de Kürdistan diye bir yer yoktur. Tarihin hiçbir döneminde de olmamıştır. Hem kazanıp hem kaybettirmek ancak ve ancak akıl tutulması yaşayan, mensubiyet bunalımına kapılan, zilleti baş tacı yapan müflis ve melanet çevrelerin işidir."
IHAAW201011-GEN/13-02-2019- Bahçeli: "Türkiye’de Kürdistan diye bir yer yoktur.13 Şubat 2019 Çarşamba 20:19
IHAAW201011-GEN/13-02-2019- Bahçeli: "Türkiye’de Kürdistan diye bir yer yoktur. Tarihin hiçbir döneminde de olmamıştır. Hem kazanıp hem kaybettirmek ancak ve ancak akıl tutulması yaşayan, mensubiyet bunalımına kapılan, zilleti baş tacı yapan müflis ve melanet çevrelerin işidir."13.02.2019 20:10:11TSINNNN
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