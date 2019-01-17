Bahçeli Trump'ın sözlerine ne cevap verdi? Bahçeli'den son dakika Cumhur İttifakı uyarısı

MHP lideri Devlet Bahçeli, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye yönelik skandal twitine ilişkin, "İnanıyorum ki Kürtler Trump'ın rezil tuzağına düşmeyecektir." açıklamasında bulundu. Bahçeli, Cumhur İttifakı’na yönelik son dakika uyarılarda bulundu? Peki Bahçeli Cumhur İttifakı’na ilişkin neler söyledi? İşte detaylar…

Partisinin Kızılcıhamam'da düzenlenen il başkanları toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'yi hedef küstah sözlerine ilişkin açıklamada bulunarak, "İnanıyorum ki Kürtler Trump'ın rezil tuzağına düşmeyecektir." dedi. Bahçeli şunları söyledi: Irak ve Suriye'den sonra sırayı Türkiye alabilecektir. Suriye'de siyasi geçiş sürecinin ne olacağı belirsizliğini korumaktadır. Bu katilin kendi geleceği için hangi dayatmalara razı olduğu meçhuldür. Terörizme aleni destek vermek düşmanlıktır. ABD'nin yaptığı budur. 20 mil derinlikteki güvenli bölge ile kastedilen nedir? Terör örgütleri bulunacak mı? Uçuşa yasak bölge olacak mı? Rusya bu işin neresindedir? Terör bitmeden ne söylense ne yapılsa boştur. Biz devletimiz ve hükümetimizin yanındayız. Haklı davamızdan, beka mücadelemizden kesinlikle dönmemeliyiz."

Cumhur İttifakı uyarısı: Düşman Sevindirmeyin, gevşeklik göstermeyin

Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'na ilişkin ise şu ifadeleri kullandı: "31 Mart seçimlerinin hayati önemi var. Türkiye’nin önünü kesmek isteyenler hazırlık yapıyorlar. 31 martta cumhur ittifakı Türkiye’yi tuzak kuranları şaşkına çevirecektir. 31 Mart 2019’da düşman sevindirmeyin, gevşeklik göstermeyin. İllerinizde zaferleri müjdeleyin. Beka uğruna her fedakarlığı yapacağımızı aklınızdan çıkarmayın. Birkaç belediye daha alalım diye ilkelerimizi çiğnemedik. Başaramazsak gök girsin kızıl çıksın, çalışacağı, ant olsun başaracağız. Teneke gürültüsü çıkaran soytarıları mahcup edeceğiz. Zaman milliyetçi ülkücü hareketindir. Zemin ise tüm Türkiye’dir. Hiç kimse davanın önünde üstünde davadan daha önemli değildir. Kibirlenmek, böbürlenmek, insana tepeden bakmak, dava arkadaşının düşmesini beklemek utanmazlıktır. Millet ne diyorsa ona kulak vereceğiz. Zillete ise haddini bildireceğiz. Boş tribünlere oynamayacağız. Hırslarımıza yenilmeyeceğiz."