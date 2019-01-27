0553 313 94 23

Bahçeli: "Trump'ın Maduro'ya darbe teşebbüsünü şiddetle kınıyor ve de Venezuela'nın iç savaş şartlarına sürüklenmeden bu badireyi atlatmasını temenni ediyorum. Zalimlere direnmek, haktan, hakikatten yana olmak demektir. Maduro'nun teslim olmaması, boyun e

27 Ocak 2019 Pazar 19:12
Bahçeli: "Trump'ın Maduro'ya darbe teşebbüsünü şiddetle kınıyor ve de Venezuela'nın iç savaş şartlarına sürüklenmeden bu badireyi atlatmasını temenni ediyorum. Zalimlere direnmek, haktan, hakikatten yana olmak demektir. Maduro'nun teslim olmaması, boyun e

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 19:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da
    2. Yılmaz Özdil'e başörtüsü düşmanı Işıl..
    3. Şart koştular: ABD çekilirse masaya..
    4. Hentbol: Toplu sonuç
    5. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    6. Etiyopya kökenli Suudi milyarder..
    7. Milli Tarım'da büyük başarı! Topraksız..
    8. Pakistan, Mezar-ı Şerif'teki..
    9. İnovasyonda Kadın 4. Girişimcilik..
    10. Maçın ardından
    11. Düzce'de trafik kazası
    12. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    13. Türkiye'den dev adım! SİHA'dan büyük..
    14. Arsenal'da Sokratis bir ay forma..
    15. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    16. Gündemi sarsan iddia! 'Abdullah Gül ve..
    17. GÜNCELLEME 2 - Amasya'da maden..
    18. DÜZELTME - "Akıllı teknoloji..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçenlerde bir..
    20. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    Buna tükürdüğünü yalamak derler! Rasim Ozan geri dönüyor
    Buna tükürdüğünü yalamak derler! Rasim Ozan geri dönüyor
    Kazım Karabekir'in torunundan 15 Temmuz ayıbı
    Kazım Karabekir'in torunundan 15 Temmuz ayıbı
    Maduro'ya destek mitinginde sürpriz isim! "Kardeşler" diye hitap etti
    Maduro'ya destek mitinginde sürpriz isim! "Kardeşler" diye hitap etti
    Türkiye'nin gururu 'BORA' için dev hamle!
    Türkiye'nin gururu 'BORA' için dev hamle!
    Rusya Venezuela'ya asker yolladı!
    Rusya Venezuela'ya asker yolladı!

    Günün Karikatürü

    27 Ocak 2019
    Görüntüleri yayınlandı! İşte S-70 İHA Avcı
    Görüntüleri yayınlandı! İşte S-70 İHA Avcı
    CHP'den yüz bulamayan Sarıgül'e 'Bize gel' daveti!
    CHP'den yüz bulamayan Sarıgül'e 'Bize gel' daveti!