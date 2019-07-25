0553 313 94 23

Bahçeli 'teşekkür-takdir-tebrik' ziyaretlerine devam ediyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart yerel seçim sonuçları sonrasında başlattığı teşekkür, takdir ve tebrik başlıklı ziyaretlerine Amasya ile devam edecek.

25 Temmuz 2019 Perşembe 14:40
Bahçeli 'teşekkür-takdir-tebrik' ziyaretlerine devam ediyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart yerel seçimleri sonrasında partisinin başarılı olduğu belediye başkanlıklarına 3T temalı teşekkür, takdir ve tebrik ziyaretleri planladı ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi nedeniyle ziyaretlerini, 23 Haziran sonrasına erteledi.

İstanbul seçiminin ardından ilk olarak Bilecik'in Söğüt ilçesi ile Kütahya, ardından Kastamonu ve Çankırı'yı ziyaret eden Bahçeli, sonraki hafta Karaman, Karabük ve Bartın ziyaretleri kapsamında hem teşkilat hem de vatandaşlarla bir araya geldi.

3T ziyaretleri kapsamında 27 Temmuz Cumartesi günü Amasya'ya gidecek olan Bahçeli, ziyaretlerine Kurban Bayramı için ara verecek.

Bayram sonrasında ise Erzincan ve Bayburt ziyaretleri planlanıyor.

MHP, 31 Mart seçimleri sonrasında bir büyükşehir, 10 il, 133 ilçe ve 89'u belde olmak üzere, 233 belediye başkanlığı kazandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 14:40
  1. Karabük
  2. Bartın
  3. Karaman
  4. Bayburt
  5. Kütahya
  6. Kastamonu
  7. İstanbul
  8. Erzincan
  9. Çankırı
  10. Bilecik
  11. Amasya
  12. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hatay'da 78 düzensiz göçmen yakalandı
    1. Hatay'da 78 düzensiz göçmen yakalandı
    2. Dentapol Ordu’ya açılıyor
    3. Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi için taziye..
    4. Başkentte kurban satışı başladı
    5. Ukrayna'nın Rus tankerini alıkoyması
    6. İsveç'te tutuklu Amerikalı şarkıcıya..
    7. Giresun’da üretici 3 Ağustos’ta..
    8. İİT'den Somali'deki intihar..
    9. Başkan Akkaya Genç KOMEK Yaz..
    10. DGS puanları fizyoterapi
    11. Malezya Başbakanı Mahathir'e fahri..
    12. CHP'li eski vekil açıkladı: Ali..
    13. Milli Savunma Bakanlığında kritik..
    14. Elazığ’da mülteci sorunları ele alındı
    15. ABD'li heyetle görüşen Akar'dan açıklama
    16. Başkan Altun esnaf sofrasına konuk oldu
    17. Malazgirt Zafer Anıtı’nda çevre..
    18. "Niyetimiz Maraş'ın Türk idaresinde..
    19. Eda Erdem Dündar: "Avrupa..
    20. Evin kombisinden yılan çıktı
    21. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    22. Tyler Boyd: "Harika bir kulübe geldim"
    23. Başkan Gürkan, Altıntop ve Kafkas ile..
    24. Akar: "Bir gecikmeye tahammülümüz..
    25. Dev kaya parçası evin üzerine düştü
    26. Milli Savunma Bakanı Akar: "Bütün..
    27. DGS puanları hemşirelik
    28. Forum Mersin’de Kore Kültür Günü..
    29. Türkiye’nin ilk çadır kamp oteli,..
    30. MSB:"S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve..
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı