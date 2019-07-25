Bahçeli, "teşekkür-takdir-tebrik" ziyaretlerine devam ediyor

ANKARA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart yerel seçim sonuçları sonrasında başlattığı teşekkür, takdir ve tebrik başlıklı ziyaretlerine Amasya ile devam edecek.

Bahçeli, 31 Mart yerel seçimleri sonrasında partisinin başarılı olduğu belediye başkanlıklarına 3T temalı teşekkür, takdir ve tebrik ziyaretleri planladı ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi nedeniyle ziyaretlerini, 23 Haziran sonrasına erteledi.

İstanbul seçiminin ardından ilk olarak Bilecik'in Söğüt ilçesi ile Kütahya, ardından Kastamonu ve Çankırı'yı ziyaret eden Bahçeli, sonraki hafta Karaman, Karabük ve Bartın ziyaretleri kapsamında hem teşkilat hem de vatandaşlarla bir araya geldi.

3T ziyaretleri kapsamında 27 Temmuz Cumartesi günü Amasya'ya gidecek olan Bahçeli, ziyaretlerine Kurban Bayramı için ara verecek.

Bayram sonrasında ise Erzincan ve Bayburt ziyaretleri planlanıyor.

MHP, 31 Mart seçimleri sonrasında bir büyükşehir, 10 il, 133 ilçe ve 89'u belde olmak üzere, 233 belediye başkanlığı kazandı.