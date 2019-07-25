0553 313 94 23

Bahçeli, "teşekkür-takdir-tebrik" ziyaretlerine devam ediyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 27 Temmuz Cumartesi günü Amasya'yı ziyaret edecek

25 Temmuz 2019 Perşembe 14:30
Bahçeli, "teşekkür-takdir-tebrik" ziyaretlerine devam ediyor

ANKARA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart yerel seçim sonuçları sonrasında başlattığı teşekkür, takdir ve tebrik başlıklı ziyaretlerine Amasya ile devam edecek.

Bahçeli, 31 Mart yerel seçimleri sonrasında partisinin başarılı olduğu belediye başkanlıklarına 3T temalı teşekkür, takdir ve tebrik ziyaretleri planladı ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi nedeniyle ziyaretlerini, 23 Haziran sonrasına erteledi.

İstanbul seçiminin ardından ilk olarak Bilecik'in Söğüt ilçesi ile Kütahya, ardından Kastamonu ve Çankırı'yı ziyaret eden Bahçeli, sonraki hafta Karaman, Karabük ve Bartın ziyaretleri kapsamında hem teşkilat hem de vatandaşlarla bir araya geldi.

3T ziyaretleri kapsamında 27 Temmuz Cumartesi günü Amasya'ya gidecek olan Bahçeli, ziyaretlerine Kurban Bayramı için ara verecek.

Bayram sonrasında ise Erzincan ve Bayburt ziyaretleri planlanıyor.

MHP, 31 Mart seçimleri sonrasında bir büyükşehir, 10 il, 133 ilçe ve 89'u belde olmak üzere, 233 belediye başkanlığı kazandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 14:30
  1. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mezoterapi bir çok soruna çözüm oluyor
    1. Mezoterapi bir çok soruna çözüm oluyor
    2. Tanıtımlarda devlet farkı
    3. "Rizespor için elimizden gelenin en..
    4. Yavru karacaya anne şefkati
    5. Milli Savunma Bakanlığında..
    6. Polis adayları zorlu eğitim sürecinden..
    7. Üst geçidin altından geçenlere uyarı
    8. Novartis ve Eczacıbaşı'dan iş birliği
    9. "Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlar için..
    10. Aliağa’nın altın çocuğu Doğan Egecan..
    11. Genç futbolcu evinde ölü bulundu
    12. Başkan Bıyık, Danışma toplantısında..
    13. Devler peşindeydi! Beşiktaş ile anlaştı
    14. Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde yeni..
    15. Bodrum’da 5 yıldızlı otelde silahlı..
    16. Trump’ın kefaleti yeterli olmadı
    17. Merkez Bankası, politika faizini yüzde..
    18. Bahçeli, "teşekkür-takdir-tebrik"..
    19. Kolluk gözetim komisyonu..
    20. Söylemez, Memur-Sen’in zam talebini..
    21. Akıllı bir tercih için ‘Amasya..
    22. Piazza’dan üniversite adaylarına..
    23. Bodrum'da otelde silahlı kavga: 3 yaralı
    24. Kick boksçu mahkum, 3 gardiyanı..
    25. Merkezefendi’de 80 okulun önüne yaya..
    26. Mansur Yavaş’tan istifa çağrısı!
    27. Aksaray’da 110 kaçak göçmen sınır dışı..
    28. CHP'nin Afyonkarahisar kampı
    29. Polonyalı öğretmen Kayseri Şehir..
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı en çok..
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı