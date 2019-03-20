Bahçeli: Tek yandan Amerika'ya bağımlı bir ülkenin savunması olmaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımı konusuna ilişkin, "Bundan vazgeçemezsiniz, alınmalı. Tek yandan Amerika'ya bağımlı bir ülkenin savunması olmaz." dedi.

Bahçeli, Star TV-NTV ortak yayınında soruları yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Cumhur İttifakı ve MHP'nin yerel seçimlerde ne kadar oy alacağına yönelik soru üzerine Bahçeli, bu hükümetin 24 Haziran 2023'e kadar görevinin başında kalması gerektiğini belirterek, hükümetin daha güçlü kılınabilmesi ve beklenen reformları yapabilmesi için oy oranının yüzde 52'nin çok üstünde olması gerektiğini söyledi.

Bahçeli, Cumhur İttifakı ruhunun ortak ve diğer yapılan mitinglere yansıdığını ifade ederek, "Şu ana kadar 8-9 yerde miting, bir yerde de kapalı salon toplantısı yaptık ama Sayın Cumhurbaşkanı zannediyorum 45'inci toplantısını yaptı. İzmir'de hep beraber orada olduk. Şahit olduk ki İzmir ayağa kalkmıştı. Çok muazzam bir heyecan, çok muazzam bir kalabalık vardı. O sıcağın altında, o konuşmaların yapıldığı bir ortamda bu kadar bekleyen insanın sandıkta başka yere vermesi mümkün değildir. Dolayısıyla güçlü bir yapıyla gelinebilinir. Neye göre? Son 11 günde büyük bir hata yapmazsak." diye konuştu.

- "ABD Ortadoğu'da çok farklı bir politika uyguluyor"

Türkiye'nin Amerika ve Rusya'ya ilişkilerini değerlendiren Bahçeli, iki ülkenin ilişkilerini uzun yıllardan beri dost ve müttefik olarak sürdürdüğünü ancak son dönemde Ortadoğu'da Türkiye'nin etrafında çevrelenen "yeni devletçikler" projesinde ABD'nin çok farklı bir politika uyguladığını vurguladı.

PKK terör örgütünün bölgede "PKK koridoru" oluşması için çaba sarf ettiğini anlatan Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bununla ilgili olarak da Amerika Birleşik Devletleri'nin yeniden şekillendirmesine dayalı uzun uzadıya anlatılacak değerlendirmeler yapmak mümkün. Ancak bu konuda da önemli silahlar veriyor, farklı davranışlar içerisine giriyor. Dost ve müttefike bağdaşmayan davranışlar. NATO ülkesi olmasına bağdaşmayan davranışlar. Bu arada da tabii Türkiye bazı konularda dikkatli olması gerekiyor. Türkiye dış politika konusunda çok renkli çok cepheli bir politikayı bugün için uyguluyor. Bunun altını çizerek söylüyorum. Bu her şeyde bugünkü hükümeti ve Adalet Kalkınma Partisini yorumluyor, destekliyor anlamı çıkartılmasın, gerçeği söylüyorum."

Bahçeli, S-400 hava savunma sistemi alımı konusuna ilişkin şunları söyledi:

"Bundan vazgeçemezsiniz, alınmalı. Tek yandan Amerika'ya bağımlı bir ülkenin savunması olmaz. Türkiye'nin ihtiyacı olan ne var ise birinci amaç kısa vadede neredeyse tedarik edeceksin. İkinci amaç tedarik ettiklerini ülkende üreteceksin. Dolayısıyla güçlü bir savunma, ordu, ekonomiyle ülkeye sahip olması lazım. Bugün Türkiye çok yönlü bir politika takip ediyor. Bu politikada da başarılar kazanıyor. Rusya ile Amerika arasında Türkiye önemli ilişkiler kuruyor."

- "Risk ve tehditleri de minimize edeceksin"

MHP'nin 18 Nisan 1999 seçimlerinin ardından genelde birinci, saha da ise ikinci parti konumuna geldiğini hatırlatan Bahçeli, Batı ülkelerinden birçok büyükelçinin seçim sonuçları hakkında kanaat ve hükümet kurma konusundaki düşüncelerini öğrenmek için kendisini ziyaret ettiğini anlattı.

Bahçeli, sözlerine şöyle devam etti:

"İşte bu seçimler sırasında Türkiye'de KGB ajanlığı da yapmış olan kendi öz kimliğini de belirtiyor, Ankara'daki Rusya Büyükelçisi, Çekoslovakya'da da bulunmuş, orada da büyükelçilik yapmış. Böyle bir karışık bir şey var. O da bize görüşme ziyaretinde bulundu. Ben de kabul ettim, randevu verdim, geldiler. 33 tane büyükelçi var bunlardan biri. Sorular soruyorlar. Sonunda bana dedi ki 'Ülkücüler, 'Komünistler Moskova'ya' diye sokaklarda bağırdınız, bu sloganı attınız. Şimdi devlet yönetimine gelebilirsiniz. Komünistleri bize mi göndereceksiniz?' diye sordu. Düşünebiliyor musunuz? Dedim ki 'Bu nasıl bir söz. Yıllarca tarihimizde Rus-Türk savaşları olmuştur. Cumhuriyet döneminde de ideolojik yönden bazı gerginlikler yaşanmıştır. İstersen biraz dost kalalım.' dedim. Bana verdiği cevap şu; 'Bunu Moskova'ya bildirebilir miyim?' dedi. 'Tabii' dedim. Bildirdi mi bildirmedi mi bilmiyorum ama bu yaşandı."

Bahçeli, sürekli olarak her ülkeyle dost yaşamanın çok zor, düşman olmanın ise çok kolay olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye'yi güçlü kılabilecek bir dış politikada Türkiye'nin yönetimine güvenmeliyiz. Çünkü dış politikanın esası milli menfaatlerde maksimize olmak, riskleri miminize etmektir. Milli menfaatlerimizi, ülke çıkarlarını maksimize edebileceksek dış politikaları ona göre şekillendireceksin, risk ve tehditleri de minimize edeceksin. Bunu yapabildiğiniz takdirde hayatta kalırsınız." diye konuştu.

- "31 Mart seçimleri tarihi önem taşıyor"

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin Türkiye için tarihi önem taşıdığını vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bu seçimde bu ülkeyi seven, bu ülkede yaşayan, yaşamayı tercih eden kim varsa sandığa gitsin. Elleri kanda da olsa sandığa gitsinler. Katılım oranını çok yüksek tutalım. Ayrıca da yeni bir sisteme geçilmiştir. Bu sistemi riske atmayacak bir anlayışı, olgunluğu ortaya koyarak Cumhur İttifakı'na destek vermek lazımdır. Bunu başarırsak Türkiye'nin geleceği çok daha güzel olur diye düşünüyorum."