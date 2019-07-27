Devlet Bahçeli: Yaptırım tehditleri Türkiye'ye sökmez

MHP Lideri Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart seçimlerinin ardından 'teşekkür' turuna devam ediyor. Bahçeli, Amasya'da vatandaşlara hitap ediyor.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Kurgulanan ekonomik komplolar, yaptırım tehditleri Türkiye'ye sökmeyecektir.



ABD'nin çelişkili ve güvenilmez tavrı nedeniyle PKK terör örgütü sınırımızda yuvalanmıştır.



Sahnelenen küresel oyunlar amacına ulaşamayacak. Güney sınırlarımıza fitne ekiyorlar. CHP hala tehlikenin farkında değil.



Dün yaptığı konuşmada Türkiye'nin terör sorunundan bahsetmedi, bu CHP adına utançtır; Kılıçdaroğlu'na soruyorum; CHP Genel Başkanı'na soruyorum. Terörle mücadele hakkında ne düşünüyorsunuz, hangi hazırlık ve önerilere sahipsiniz?



PKK-FETÖ derin ihanetinin açtığı dipsiz kuyuları nasıl kapatacağız? Bunu da mı soğan istismarı ile telafi edeceksiniz? Bu Kılıçdaroğlu nereye koşmaktadır. Kılıçdaroğlu'nun PKK'ya borcu varsa söylesin, kurtaralım.

Ayrıntılar gelecek...