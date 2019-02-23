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Bahçeli, TBMM Başkanı seçimine partisinin tam kadro halinde katılıp AK Parti adayı Mustafa Şentop’u eksiksiz destekleyeceğini bildirdi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 20:01
Bahçeli, TBMM Başkanı seçimine partisinin tam kadro halinde katılıp AK Parti adayı Mustafa Şentop’u eksiksiz destekleyeceğini bildirdi.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 20:01
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