0553 313 94 23

Bahçeli: "Tarih bir milletin hafızası, bir devletin haysiyeti, geçmişle gelecek arasında kurulmuş bir hakikat köprüsüdür. Tarih yoksa hatıra yoktur, kök yoktur, hedef yoktur, kaynak kupkurudur. Mazinin olaylarının anlamlı ve objektif yorumu tarihe şuurla

IHAAW180915-SIY/28-02-2019- Bahçeli: "Tarih bir milletin hafızası, bir devletin haysiyeti, geçmişle gelecek arasında kurulmuş bir hakikat köprüsüdür.

28 Şubat 2019 Perşembe 18:14
Bahçeli: "Tarih bir milletin hafızası, bir devletin haysiyeti, geçmişle gelecek arasında kurulmuş bir hakikat köprüsüdür. Tarih yoksa hatıra yoktur, kök yoktur, hedef yoktur, kaynak kupkurudur. Mazinin olaylarının anlamlı ve objektif yorumu tarihe şuurla

IHAAW180915-SIY/28-02-2019- Bahçeli: "Tarih bir milletin hafızası, bir devletin haysiyeti, geçmişle gelecek arasında kurulmuş bir hakikat köprüsüdür. Tarih yoksa hatıra yoktur, kök yoktur, hedef yoktur, kaynak kupkurudur. Mazinin olaylarının anlamlı ve objektif yorumu tarihe şuurla bakışın ispatıdır."28.02.2019 18:09:15TSINNNN

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 18:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Süleyman Soylu: Boynumuzu Kandil önünde bükük bırakmayın!
    1. Süleyman Soylu: Boynumuzu Kandil..
    2. Alaeddin Kaya'nın yakınlarının mal..
    3. AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan..
    4. Çorlu tren kazasında makinistler, tren..
    5. Liseli araştırmacılar ödüllendirildi
    6. Şampiyon sporculardan Başkan Ay’a..
    7. Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme
    8. Akçakoca’da toprağı koru iklimi koru..
    9. Mersin’deki kanlı soyguna ilişkin 1..
    10. Sosyal medya devi Facebook, merakla..
    11. "iddaa"da yeni dönem
    12. Kulüp satın alan Talisca, annesini..
    13. İngiliz kabinesinde Brexit istifası
    14. Bakan Pakdemirli Düzce'de
    15. Trabzonspor'dan 30 milyon liralık..
    16. Bakan Selçuk'un Giresun ziyareti
    17. Türk ve Rus diplomatlardan fotoğraf..
    18. Çorlu'daki tren kazasıyla ilgili flaş..
    19. Ambulans uçak böbrek hastası için..
    20. Bakan Gül'den 14 öğretmeni gözaltına..
    Erbakan'ın kabrine giden Davutoğlu'nun yanındaki isim dikkat çekti
    Erbakan'ın kabrine giden Davutoğlu'nun yanındaki isim dikkat çekti
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    15 Temmuz'da Erdoğan'ı getirmişti... FETÖ'cü çıktı!
    15 Temmuz'da Erdoğan'ı getirmişti... FETÖ'cü çıktı!
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar