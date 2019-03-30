Bahçeli: Dağda yok ettiklerinizi belediyelerde göreve getiremezsiniz
Ankara'da partililere seslenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Dağda yok ettiklerinizi belediyelerde göreve getiremezsiniz, binlerce şehidimizi unutamazsınız" dedi.30 Mart 2019 Cumartesi 13:31
Ankara'da partililere seslenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bir şahsiyet 31 Mart seçimlerinin parlamenter sistemin, cumhurbaşkanlığı sisteminden intikamı olacak diyor, bir sistem değişikliği kardeşi kardeşe kıydıracak bir hareket olabilir mi?" diye konuştu.
Bahçeli, "Dağda yok ettiklerinizi belediyelerde göreve getiremezsiniz, binlerce şehidimizi unutamazsınız" dedi.
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