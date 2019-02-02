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Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu onu bunu bırak, nereye hizmet ettiğinden bahset. Zillet ittifakıyla PKK'ya nasıl boyun eğdiğini açıkla"

02 Şubat 2019 Cumartesi 19:19
Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu onu bunu bırak, nereye hizmet ettiğinden bahset. Zillet ittifakıyla PKK'ya nasıl boyun eğdiğini açıkla"

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 19:19
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