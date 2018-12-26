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Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanı Cumhur İttifakının olumlu yönünü göz önüne alarak Osmaniye'de aday göstermemeyi prensip olarak benimsediğini ifade etti"

26 Aralık 2018 Çarşamba 11:19
Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanı Cumhur İttifakının olumlu yönünü göz önüne alarak Osmaniye'de aday göstermemeyi prensip olarak benimsediğini ifade etti"

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Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 11:19
  1. MHP Genel Başkanı Bahçeli

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