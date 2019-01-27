Bahçeli: "Şayet İstanbul, zilletin yönetimi altında olursa milli bekamız ağır hasar alacaktır çünkü zillette hayır yoktur, zillette umut yoktur, zillette gelecek yoktur. Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı zilleti silip süpürecektir."

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