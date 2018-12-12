Bahçeli: Sarı yelek hayali kuranlar bedelini çok ağır öder
MHP Lideri Bahçeli, "Eğer sarı yelek terörüne özenen varsa bunun bedelini çok ağır öder" dedi. Bahçeli ayrıca, "1 Nisan 2019 sabahı Türkiye’nin başına çorap örmek için hazırlık yapan, sarı rüyalar gören kimler varsa karşılarında bizi bulacaklar" ifadesini kullandı.12 Aralık 2018 Çarşamba 12:18
MHP Lideri Devlet Bahçeli, önemli açıklamalarda bulundu.
Fransa'daki olayları Türkiye'ye taşıma hayali kuranları sert bir dille uyaran Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- - Sarı yelek terörüne özenen varsa bedelini çok ağır ödeyeceklerini şimdiden ifade etmek isterim. Sarı yelek giyen çıplak yatmayı göze almalı.
- - Samimiyetle hareket edeceğiz, eften püften meselelere takılmayacağız. Cumhur İttifakı’nın ruhuyla Türkiye’nin prangalarını söküp atacağız.
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