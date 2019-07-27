Bahçeli, Kılıçdaroğlu’na seslendi: PKK'ya borcun varsa söyle kurtaralım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amasya’da yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözlerle yüklendi. CHP liderine seslenen Bahçeli, “Ona soruyorum. Terörle mücadele hakkında ne düşünüyorsunuz, hangi hazırlık ve önerilere sahipsiniz? PKK-FETÖ derin ihanetinin açtığı dipsiz kuyuları nasıl kapatacağız? Bunu da mı soğan istismarı ile telafi edeceksiniz? Bu Kılıçdaroğlu nereye koşmaktadır. Kılıçdaroğlu'nun PKK'ya borcu varsa söylesin, kurtaralım." İfadelerini kullandı.