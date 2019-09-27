Bahçeli paylaşımı MHP'lileri kızdırmıştı! CHP'li ismi tekme tokat dövdüler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan paylaşımı nedeniyle partililerin tepkisini çekenCHP'li Mücahit Avcı'nın saldırıya uğradığı öne sürüldü.

Geçtiğimiz günlerde Bahçeli paylaşımı nedeniyle MHP'lilerin sert tepkisine neden olan CHP'li Mücahit Avcı'nın saldırıya uğradığı iddia edildi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde bir kişinin yere yatırılarak tekme, tokat darbedildiği görülüyor. İttihat Haber isimli twitter hesabının iddiasına göre saldırıya uğrayan kişi CHP'li Mücahit Avcı. MHP'lilerin tepkisini çekmişti Avcı, geçtiğimiz günlerde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin düşme anına ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşında Ülkücülerin sert tepkisine neden olmuştu.

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