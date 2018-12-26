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Bahçeli, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin, İstanbul'da veya Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla küresel bir zirve yapılmasını önerdi.
26 Aralık 2018 Çarşamba 10:49
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Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 10:49
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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