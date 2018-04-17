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Bahçeli 'erken seçim' kararını gazetecilerden işte böyle saklamış

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında erken seçim çağrısı yapacağı bilgisini gazetecilerden sakladı.

17 Nisan 2018 Salı 13:21
Bahçeli 'erken seçim' kararını gazetecilerden işte böyle saklamış

"26 Ağustos'ta erken seçim yapalım" çağrısıyla siyaset arenasını karıştıran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim çağrısı yapacağını son ana kadar sır gibi sakladı. 

KONUŞMA METNİ GAZETECİLERE VERİLMEDİ

MHP lideri Bahçeli'nin, salı günleri düzenlediği her grup toplantısı öncesinde konuşma metni basın mensuplarına dağıttırıyordu. Bahçeli’nin konuşmasını metinden de takip eden basın mensuplarına ilk defa bugün metin verilmedi.

Grup yönetiminden gazetecilere yapılan açıklamada, fotokopi metinlerin teknik bir arıza nedeniyle dağıtılamadığı aktarıldı. Ancak Bahçeli’nin erken seçim çıkışı ile metnin dağıtılmama sebebi ortaya çıktı. Bahçeli, basın mensuplarınca önceden erken seçimin duyurulmasına önlem olarak metnin dağıtılmaması önlemini aldığı ortaya çıktı.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 13:21
  1. Devlet Bahçeli
  2. MHP

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