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Bahçeli, Saadettin Aslan'ı yeniden aday gösterdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mart yerel seçimlerinde Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan'ı yeniden belediye başkanlığına aday gösterdi.

27 Eylül 2018 Perşembe 11:15
Bahçeli, Saadettin Aslan'ı yeniden aday gösterdi

Karaisalı Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Belediyesi Başkan Yardımcısı Rifat Köroğlu’nun da bulunduğu ziyarette Belediye Başkanı Saadettin Aslan, MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye, 2014 yılından itibaren Karaisalı’ya yapılan hizmetlerin sunumunu gerçekleştirdi.

BAHÇELİ TEBRİK ETTİ

Hizmetleri tek tek inceleyen MHP Lideri Devlet Bahçeli, yapılan hizmetlerin takdire şayan olduğunu belirterek, Belediye Başkanı Saadettin Aslan’ı tebrik etti. Ziyaretin sonunda Bahçeli, 2019 yılında gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde Karaisalı Belediye Başkan Adayının yeniden Saadettin Aslan olduğunu belirterek, Karaisalılı hemşerilerine selam gönderdi.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 11:15
  1. Saadettin Aslan
  2. MHP

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