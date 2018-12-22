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Bahçeli, MHP'nin Aydın teşkilatını kabul etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Aydın İl teşkilatı mensupları ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı geri çekilen Ümmet Akın ile görüştü- Bahçeli'ye ziyarette, geleneksel kıyafetlerle çekilmiş fotoğrafı, içinden küçük kılıç çıkan baston ve 1930 yılı el yapımı efe tüfeği hediye edildi - MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu:- "Ümmet Akın dava adamıdır, davasına bağlıdır, iyi bir ülkücüdür, liderimizin emrindedir. Alınan kararları saygıyla karşıladı ve yoluna yeni bir hedefle devam edecek"

22 Aralık 2018 Cumartesi 17:58
Bahçeli, MHP'nin Aydın teşkilatını kabul etti

ANKARA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Aydın İl teşkilatı mensupları ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı geri çekilen Ümmet Akın'ı kabul etti.

Bahçeli, partisinin genel merkezindeki kabulde, MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan ve Cumhur İttifakı çerçevesinde kısa bir süre önce Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı geri çekilen Ümmet Akın'ın yanı sıra 450 kişilik heyetle görüştü.

Görüşmede Ümmet Akın, MHP liderinin elini öperken il teşkilatı da Bahçeli'ye, geleneksel kıyafetlerle çekilmiş fotoğrafını, içinden küçük kılıç çıkan bir baston ve 1930 yılı el yapımı efe tüfeği hediye etti.

- "Hepsi tek bir ağızdan 'liderimizin emrindeyiz' dedi"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, görüşmeye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aydın'ın ülkücü duruşu en iyi şekilde sergileyen illerden biri olduğunu ifade ederek, Bahçeli'yi ziyarete, aralarında il ve belediye başkan ve adayları, belediye meclis üyeleri, ilçe teşkilatları ve kadın kollarının da bulunduğu yaklaşık 500 kişiden oluşan bir heyetin geldiğini söyledi.

Depboylu, "Hepsi tek bir ağızdan aynı yürekle 'liderimizin emrindeyiz' dedi. Ümmet başkan da geldi ve MHP liderinin elini öptü. O da birlik beraberlik içerisinde genel merkezin gösterdiği, belirlediği ilkelerle Genel Başkanımız, liderimiz Bahçeli'nin izinde, emrinde olduğunu ifade etti." diye konuştu.

Ümmet Akın'ın kısa bir süre önce adaylığının geri çekildiğini anımsatan Depboylu, şunları söyledi:

"Belirli değerlendirmeler yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanı ile liderimiz bir görüşme yaptı. Çalışan bir heyet var. Bununla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda önce vatanımızın, milletimizin bekası dikkate alınarak belirli kararlar alındı. Bu ittifak görüşmeleri sırasında Aydın için de zillet ittifakına bırakmadan en uygun şekilde nasıl davranılabileceği yönünde kafa yoruldu. Nihayetinde ortak bir kararla Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Ümmet Akın çekildi. Ümmet Akın dava adamıdır, davasına bağlıdır, iyi bir ülkücüdür, liderimizin emrindedir. Alınan kararları saygıyla karşıladı ve yoluna yeni bir hedefle devam edecek."

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Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 17:58
  1. aydın heyeti
  2. BAHÇELİ
  3. kabul

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