Bahçeli, MHP 13. Olağan Kurultayı'nda konuşuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP 13. Olağan Kurultayı’nda açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şu şekilde:

Büyük Türk milleti, aziz vatandaşlarım, kurultay divanımızın değerli başkan ve üyeleri, kurultayımıza teşrif eden kıymetli misafirler, fedakar, vefakar ülküdaşlarım, sayın basın mensupları, Mart ayının 18'inde yani bugün Çanakkale ruhunun ilhamıyla şühedanın irtibarıyla, milletin iradesiyle 13. Olağan Büyük Kurultayımızı yapmanın emsalsiz kıvancını yaşıyoruz.

Hesap yapmayız çıkar ile, çetele tutmayız heves ile, çünkü biz Cumhur İttifakı'yız. Düşmeyiz vurmak ile, durmayız engel ile, çünkü biz Türk Milleti'yiz. Vazgeçmeyiz korku ile, dönmeyiz tehdit ile, çünkü biz Türkiye'yiz.

Hem ülkemizin hem de dünyanın kıyasıya mücadele ettiği Covid-19'dan dolayı kurultaya katılımı mecburen sınırlı tuttuk. Her arkadaşımızla gönül birlikteliği içindeyiz. Her şeyin başı elbette sağlıktır, dikkatli olmalıyız. Geride kalan 1 yıllık zamanda Covid-19 virüsünden dolayı hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, tedavi gören kardeşlerimize şifalar diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 13. Olağan Büyük Kurultayımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Günümüz kutlu olsun, milletimiz huzurlu olsun, devletimiz birlik bulsun.

Tam 52 yıldır siyaset sahnesindeyiz, milli gönüllerdeyiz. Zaman oldu, şafağı sökmeyen gecelerde ülkülerimizin nuruyla aydınlandık. Zaman oldu bir hilal uğruna, hakikat uğruna güneş gibi battık. Anılarımızı pusula yaptık, açıldık geleceğe. Acılarımızdan ders aldık, tutulduk gerçeklere. Yeri geldi iftiralarla boğuştuk durduk. Vazgeçmedik sevdamızdan. Çünkü yolu doğru olanın yükü ağır olur dedik.

Türkiye'yi uçuruma çekmenin adı demokrasi değildir. Devletin bölünmez bütünlüğüne saldırının adı özgürlük değildir, insanlık değil insan hakları hiç değildir.

HDP Türk demokrasisinin çevresini sarmış mayın tarlasıdır. CHP beşinci kol faaliyetidir. İYİ parti melanet bir projedir.

Bölücülerin Meclis’e gelen fezlekelerinin önüne arkasına bakmak siyaset değildir. Neyine bakacaksınız? Fezlekelerin önünde hukuk arkasında adalet vardır. Bu yetmiyorsa sizlere önünde millet arkasında devlet olduğunu mutlaka göreceksiniz.

Ayrıntılar hazırlanıyor...