Bahçeli: Mansur Yavaş 'Benim belediye başkanım' olamaz MHP lideri Devlet Bahçeli, Mansur Yavaş ile ilgili "Mazbatayı almıştır ancak toplumsal vicdanda beraat etmemiştir. Aklanmadan paklanmadan mazbatayı almış bir belediye başkanı olarak görürüz ama 'benim belediye başkanım' diyemem" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçim sonuçlarına itirazlar sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. "Yavaş 'benim belediye başkanım' olamaz" Mazbatasını alarak göreve başlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili konuşan MHP lideri "Mansur Yavaş mazbatayı almıştır ancak toplumsal vicdanda beraat etmemiştir. Aklanmadan paklanmadan mazbatayı almış bir belediye başkanı olarak görürüz ama 'benim belediye başkanım' diyemem" dedi.

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