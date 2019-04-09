Bahçeli: Mansur Yavaş 'Benim belediye başkanım' olamaz
MHP lideri Devlet Bahçeli, Mansur Yavaş ile ilgili "Mazbatayı almıştır ancak toplumsal vicdanda beraat etmemiştir. Aklanmadan paklanmadan mazbatayı almış bir belediye başkanı olarak görürüz ama 'benim belediye başkanım' diyemem" dedi.09 Nisan 2019 Salı 14:38
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçim sonuçlarına itirazlar sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
"Yavaş 'benim belediye başkanım' olamaz"
Mazbatasını alarak göreve başlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili konuşan MHP lideri "Mansur Yavaş mazbatayı almıştır ancak toplumsal vicdanda beraat etmemiştir. Aklanmadan paklanmadan mazbatayı almış bir belediye başkanı olarak görürüz ama 'benim belediye başkanım' diyemem" dedi.
YORUM YAZ