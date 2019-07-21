Bahçeli Karaman'da açıklamalarda bulunuyor!

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karaman'da önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Karaman'da açıklama yapıyor. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Karaman'da sıra MHP'dedir, görev MHP'dedir. Sorumluluğumuzun görevi neyse yapacağız. Karaman ve Türk milletine aşkla hizmet edeceğiz, yolumuzdan dönmeyeceğiz. Yürüyüşümüzden vazgeçmeyeceğiz. Alemi Türkçe okuma ve yorumlama kararlılığımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Karaman MHP'li teşkilatlarla altın çağını yaşayacak. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, milli bekamıza yönelik saldırıların engellenebilmesi için inşa ve ihya edilmiştir. Bu sayede tıkanan, tekleyen, yozlaşan eski yönetim sistemi yenisiyle değiştirilmiştir. 15 Temmuz'da fiilen ömrünü dolduran parlamenter sistemin zaaf ve zayıflıkları reformcu bir mücadeleyle aşılmıştır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi macera değil, mecburiyettir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine koro halinde karşı çıkıyorlar. Maksat arızalıdır, ahlaken çarpıktır. 15 Temmuz FETÖ darbe ve istila girişimi içinde ve etrafında olanlar yeni hükümet sisteminden rahatsızdır."

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