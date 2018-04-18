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Hezimeti daha erken yaşamaktan korkan Portakal'dan ilginç iddia

Fatih Portakal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim açıklamasından sonra, yenilgiyi daha erken yaşayacağı için huzursuzlandı. Portakal, Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'nı elinde tutamayacağı için erken seçim istediğini iddia etti.

18 Nisan 2018 Çarşamba 12:16
Hezimeti daha erken yaşamaktan korkan Portakal'dan ilginç iddia

Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı gündeme bomba gibi düştü. FOX TV haber spikeri Fatih Portakal, hezimeti birkaç ay erken yaşayacağı için huzursuzlanmaya başladı.

Portakal, Bahçeli'nin erken seçim çağrısı yaptığı konuşmasında mesajlar olduğunu iddia ederek, "Benim anladığım kadarıyla Bahçeli 'Eğer seçimler 3 Kasım'da yapılacak olursa ben diyor çatışma yaşanabilir, ittifakta bir bölünme yaşanabilir ben bunu tutamayabilirim' diyor" ifadelerini kullandı.

Portakal şöyle konuştu:

Devlet Bahçeli erken seçim istiyorum dedi. Cümleleri çok netti. Hatta cümlelerin içerisinde mesajlar da vardı ama şu cümle de önemliydi. Şöyle dedi Bahçeli "Türkiye'nin bu ağırlığın altında daha fazla kalması, 3 Kasım 2019'a kadar sabırla dayanması mümkün değildir." Bir anda kulaklar kesildi. Ne demek istiyor Devlet Bahçeli diye İnsanlar televizyonlara odaklandılar. Ve cevabını verdi, şunu dedi: Erken seçim

BU AÇIKLAMALAR HİÇ BEKLENMİYORDU

Herkes şaşırdı. Bu açıklamalar hiç beklenmiyordu çünkü 2 hafta öncesine baktığınızda, Bahçeli 'hayır' diyordu, erken seçim yok diyordu. Bugün ağır koşullar diyor, 2 haftada ne değişti, Türkiye'nin içte ve dışta sorunları yoktu, 2 hafta içinde mi çıktı, ya da AK Parti ile ittifakta pürüz mü vardı o pürüzü gidermek için blöf mü yaptı Bahçeli bilmiyoruz. Tam çözemiyorsunuz. Acaba yazılmış bir senaryo var, iki parti arasında bu senaryo mu oynatılıyor, oynanıyor. Yoksa gerçekten sürpriz bir çıkış mıydı, bilmiyoruz. Erdoğan için sürpriz mi oldu, ona Erdoğan ve ekibi karar verecek.

KONUŞMASI MESAJLARLA DOLU

Konuşması mesajlarla dolu. Aslında bu mesajın iktidar partisine de gideceğini anlıyoruz. Ben böyle anlıyorum Bahçeli diyor ki; "Eğer seçimler 3 Kasım'da yapılacak olursa, ben diyor çatışma yaşanabilir, ittifakta bir bölünme yaşanabilir ben bunu tutamayabilirim" ifadesini anlatıyor benim anladığım kadarıyla.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 12:16
  1. Fatih Portakal
  2. erken seçim
  3. Devlet Bahçeli

YORUM YAZ

  • HsnHsn3 dk önce
    inadına mahalli seçimlerde de şttifak yapılmalı ağızlarının payını almalı abd ab uşakları
  • yorgunyorgun12 dk önce
    Ulan portakal sen gerzek yalancı bir i.sin ....sağa sola kıvırsan Reis% 60 geliyor gümbür gümbür vesselam
  • AYDINAYDIN31 dk önce
    Hani erken seçim yapmak yanlıştı.Bu ülke ye hep zarar verirdi.Bunları ben söylemiyorum değerli siyasetcilerimiz söylemişlerdi sürekli.Tabikide erken seçim yapılabilir ama siyasetcilerin dün söylediklerini bugün hiç söylememiş gibi davranmaları ve bunu kanıksamaları bu halka yapılan en büyük kötülüktür.Siyasette manevra yapılabilir ama pişkinlik derecesine döndü iyice.Bu sadece bir örnek.Onlarca örnek verebilirim.Biraz saygı duyması lazım siyasetcilerin oy verenlere karşı.Oy verenler de futbol takımı tutar gibi yensende yenilse de mantığıyla oy vermeyi bırakıp gerçekten doğru düzgün siyaset yapmaları için gerekirse başka partilere de oy verilebileceğini göstermeleri gerekli.
  • FATİHFATİH44 dk önce
    ulan içinizde birdelikanlı çıkıpta benadayımdiyemiyorsenhalane konuşuyorsunbeeee,,,,
  • DADAŞDADAŞ1 sa önce
    Sen ne çoğ bülmüşsen ukala zır zır edip durma.
  • yazıYORUMyazıYORUM1 sa önce
    Ulen gerzek Portakal, Ak Partide herkes erken seçin falan yok dedi, haliyle böyle bir ortamda vazgeçtik seçim erken olsun diyemedikleri için Bahçeliye erken seçimi sen iste bizde ilk defa duymuş gibi yapalım dedi. Acabası macabası mı var. Ülke ekomonik saldırı altında baktılar gidişat kötü dolar euro altın aldı başını gidiyor, merkez başta olmak üzere bankalar Cumhurbaşkanını iplemiyor bildiğini okuyor. Durum daha da kötüleşip vatandaş ekonomideki kötü gidişatı hissetmeden seçim yapalım dediler. Tamam millet yeri geldi dolarını bozdurdu, yeri yeldi elindekini avucundakini bankalara götürdü altına yatırdı, yeri geldi canını ortaya koydu tanka uçağa karşı meydanları doldurdu ama herkesin evi barkı çoluğu çocuğu var, çarşı pazar gezen herkes alım gücünün düştüğünün farkında, buna insanlar vatan sevgisiyle millet aşkıyla birlik beraberlik adına tahammül ediyor ama bu sürdürülebilir bir şey değil. Hükümet ancak esiyor gürlüyor, faiz lobisinden bahsediyor, manipulasyon yapanlar olduğundan bahsediyor ama kimseyi de kulağından tutup siz ekonomiye sabotaj yapıyorsunuz diye hesap sormaya cesaret edemiyor. Zenginler dahada zenginleşirken Ak Partinin seçmenide olan gariban kesim dahada fakirleşiyor. Elbet bunların bir faturası olacak, o yüzden millet ayıkmadan seçim yapıp bu işi bitirelim hesabı yapılıyor.
  • misafirmisafir1 sa önce
    doğru söylemiş... bu erken seçim isteği resmen bir kumpastır...
  • 3603601 sa önce
    abd portakalı bizim senin fikir edebiyatına ihtiyacımız yok...sen kayık ittifakı için konusablir parlatabilirsin olmayan adaylarını haaa söyle bir fikrim var pkk lı selo yu kayık ittiakına aday gösterin chp hdp ile oratk noktalkarı çok
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