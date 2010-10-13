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Bahçeli, istifalarla ilgili hükümeti suçladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin istifasından, ''adaleti, siyasi hırslarına feda eden Başbakan Erdoğan'ın ve ilgili bakanın sorumlu olduğunu'' iddia etti

13 Ekim 2010 Çarşamba 09:00
Bahçeli, istifalarla ilgili hükümeti suçladı

Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, ülkenin, “AK Parti hükümetinin neden olduğu yeni bir krizle karşıya kaldığını” öne sürdü. Bahçeli, ''Hükümetin kendi yandaş yargısını oluşturma girişimleri ve niyetleri sonunda meyvelerini vermiş ve engeller teker teker bertaraf edilmeye başlanmıştır'' dedi.

TEHLİKE HAD SAFHADA

Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada, ''Bundan sonra sıra, AKP yargısının en üst düzeyde tanzimine gelmiştir ve bu süreç adım adım ilerletilmektedir'' diye konuştu. Bahçeli, şunları kaydetti: “Başbakan Erdoğan'ın, 'hukukun üstünlüğü' derken kendi partisinin üstünlüğünü kastettiği şimdi daha iyi anlaşılmıştır. Amacın, referandum süresince AKP hükümetinin propagandasını yaptığı 'kişilerin üstünlüğü'ne son vermek değil, Recep Tayyip Erdoğan hukukunu başlatmak olduğu bugün daha da netleşmiştir. AKP açılım denen yıkımla milletimizi ufalamaya, adaleti tarumar ederek de devleti çökertmeye hızla devam etmektedir. Özellikle 12 Eylül referandumundan itibaren, yeni atama ve seçimlerden dolayı yargı sürekli gündeme gelmiş ve bu alandaki çekişmeler herkesin gözü önünde cereyan etmiştir. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na ve Anayasa Mahkemesi'ne kimlerin atanacağı; hukukun iyi çalışıp çalışmadığından, adaletin tarafsız bir şekilde uygulanıp uygulanmadığından daha önemli hale gelmiştir. AKP kendi yargısını kurmaktadır. Tehlike had safhaya ulaşmıştır.”

CUMHURBAŞKANI DEVREYE GİRSİN

Bahçeli, bu durumda Cumhurbaşkanı Gül’ün devreye girmesi gerektiğini belirterek, “Bu son olaydan sonra, Sayın Cumhurbaşkanı mutlaka ve bir an önce devreye girmeli ve konunun muhteviyatı devlet krizine dönüşmeden kurumların ahenkli çalışmasını sağlayıcı girişimlerde bulunmalıdır. Aksi takdirde, yargıdaki başka istifalar, çekilmeler ve öfkeyle karışık atılacak bazı yanlış adımlar çok ciddi sonuçlara yol açabilecektir. Doğal olarak bunun bedeli de herkes için ağır olacaktır” dedi.

BAŞÖRTÜSÜ İÇİN BİZ DE VARIZ

Başörtüsü takmak bir inanç özgürlüğü ise takmamanın da bir insanın en tabii ve herkesin saygı duyması gereken bir tercihi olduğunu belirten Bahçeli, buna hiç kimsenin karışması ve müdahale etmesinin mümkün olmadığını söyledi. Bahçeli, başörtüsünün kullanılıp kullanılmamasının laikliğin teminatı altında olduğunu dile getirerek, ''Başörtüsünün serbest kalması da ne laikliği zedeleyecektir ne de bu alandan ödün verilmesi anlamına gelecektir'' dedi. Başörtüsü sorununun bir an önce çözülmesi için Meclis’te bulunan partileri bir an önce harekete geçmeye ve uzlaşma zemininde buluşmaya çağıran Bahçeli, ''Oluşturulacak uzlaşma ve çözüm sürecine destek vermeye hazır ve kararlıyız'' diye konuştu.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 13:28
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