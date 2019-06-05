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Bahçeli: "(İstanbul seçimi) İki aday bayram sonrası televizyonlarda bir araya gelmeyi düşünmektedirler. Bu önemlidir, iyi bir tartıdır."

05 Haziran 2019 Çarşamba 14:47
Bahçeli: "(İstanbul seçimi) İki aday bayram sonrası televizyonlarda bir araya gelmeyi düşünmektedirler. Bu önemlidir, iyi bir tartıdır."
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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 14:47
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