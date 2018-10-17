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Devlet Bahçeli, il başkanları ile görüşecek

MHP lideri Devlet Bahçeli, yerel seçime hazırlık çalışmaları çerçevesinde il başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştirecek.

17 Ekim 2018 Çarşamba 11:50
Devlet Bahçeli, il başkanları ile görüşecek

Edinilen bilgiye göre, parti genel merkezinde 20 Ekim Cumartesi günü düzenlenecek toplantı, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin konuşmasıyla başlayacak.

Toplantıda, il başkanları başta olmak üzere parti teşkilatı, 31 Mart 2019'da yapılması öngörülen yerel seçime hazırlık çalışmaları ve seçim stratejisi hakkında bilgilendirilecek.

Hızlandırmaları istenecek

Bazı il ve ilçelerde adaylarını kamuoyuna duyuran MHP'de, il başkanlarından, seçim için partinin ilke ve prensiplerine uygun davranan, toplumda ve bulunduğu bölgede çalışmalarıyla itibarlı adaylar belirlenmesi için faaliyetlerini hızlandırmaları istenecek.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, AK Parti ile yapılması öngörülen ittifak ve bu ittifakın ruhuna uygun davranılması konusu ile ekonomik gelişmelerin gündeme geleceği toplantıda, il başkanlarının, belediye başkan adaylarıyla koordineli çalışmaları da ele alınacak.

Yerel seçimde aday olarak mevcut belediye başkanlarını da değerlendirecek parti yönetimi, bu kapsamda il başkanlarının ve teşkilatın bilgisine ve referansına başvuracak.

Partiye aidiyet bağı azalan aday olamayacak

MHP liderinin, bu toplantının ardından belediye başkanlarıyla bir araya gelmesi bekleniyor.

Bu arada, parti yetkilileri, partinin ilke ve prensiplerine aykırı davranan, toplumda itibar kaybı yaşayan ve partiye aidiyet bağı azalan mevcut belediye başkanlarının, yerel seçimde kesinlikle aday gösterilmeyeceğini bildirdi.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 11:50
  1. Devlet Bahçeli
  2. MHP
  3. il başkanları

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