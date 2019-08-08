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Bahçeli: "Güvenli bölge, PKK-YPG'nin güvenliğini değil Türkiye'nin güvenliğini muhafaza etmelidir. ABD, müttefiklik ahlakıyla çelişmemelidir"

08 Ağustos 2019 Perşembe 13:56
Bahçeli: "Güvenli bölge, PKK-YPG'nin güvenliğini değil Türkiye'nin güvenliğini muhafaza etmelidir. ABD, müttefiklik ahlakıyla çelişmemelidir"
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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 13:56
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