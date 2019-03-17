Bahçeli CHP'nin kalesinde meydan okudu: Gelin de kanınızda boğalım AK Parti ve MHP ortak mitinginde sahneye ilk çıkan Devlet Bahçeli, Yeni Zelanda'daki terör saldırısına ilişkin "Ey Haçlılar gelin de kanınızda boğalım" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla Gündoğdu Meydanı'nda AK Parti-MHP İzmir ortak mitingi düzenleniyor. Mitingde sahneye ilk olarak MHP Lideri Devlet Bahçeli çıktı. Yeni Zelanda'daki terör saldırısını hatırlatan Bahçeli, "Ey Haçlılar gelin de kanınızda boğalım. Ey beka sorunu göremeyen çapulcular nasılsınız, iyi misiniz? Türk ve İslam düşmanının emellerini fark edemediniz mi? Şimdi anlaşıldı mı beka niye önemli?" ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.