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Bahçeli CHP'nin kalesinde meydan okudu: Gelin de kanınızda boğalım

AK Parti ve MHP ortak mitinginde sahneye ilk çıkan Devlet Bahçeli, Yeni Zelanda'daki terör saldırısına ilişkin "Ey Haçlılar gelin de kanınızda boğalım" dedi.

17 Mart 2019 Pazar 15:44
Bahçeli CHP'nin kalesinde meydan okudu: Gelin de kanınızda boğalım

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla Gündoğdu Meydanı'nda AK Parti-MHP İzmir ortak mitingi düzenleniyor.

Mitingde sahneye ilk olarak MHP Lideri Devlet Bahçeli çıktı. Yeni Zelanda'daki terör saldırısını hatırlatan Bahçeli, "Ey Haçlılar gelin de kanınızda boğalım. Ey beka sorunu göremeyen çapulcular nasılsınız, iyi misiniz? Türk ve İslam düşmanının emellerini fark edemediniz mi? Şimdi anlaşıldı mı beka niye önemli?" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 15:44
  1. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
  3. Gündoğdu Meydanı
  4. AK Parti-MHP İzmir ortak mitingi
  5. MHP Lideri Devlet Bahçeli
  6. Yeni Zelanda'daki terör saldırısı

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah50 dk önce
    Hala Osmanlı dönemindeyiz zannediyor bu. Rusya oturduğu yerden Amerika denizaltıyla İtalya açıklarından iki tane nükleer füzeyle Türkiye'yi iki saatte dümdüz edecek güce sahipler. Kılıçla kalkanla gelmeyecekler.
  • SerkanSerkan52 dk önce
    Mahalenin delisi reis bunu niye yanina aldi'ya

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