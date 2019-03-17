Bahçeli CHP'nin kalesinde meydan okudu: Gelin de kanınızda boğalım
AK Parti ve MHP ortak mitinginde sahneye ilk çıkan Devlet Bahçeli, Yeni Zelanda'daki terör saldırısına ilişkin "Ey Haçlılar gelin de kanınızda boğalım" dedi.17 Mart 2019 Pazar 15:44
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla Gündoğdu Meydanı'nda AK Parti-MHP İzmir ortak mitingi düzenleniyor.
Mitingde sahneye ilk olarak MHP Lideri Devlet Bahçeli çıktı. Yeni Zelanda'daki terör saldırısını hatırlatan Bahçeli, "Ey Haçlılar gelin de kanınızda boğalım. Ey beka sorunu göremeyen çapulcular nasılsınız, iyi misiniz? Türk ve İslam düşmanının emellerini fark edemediniz mi? Şimdi anlaşıldı mı beka niye önemli?" ifadelerini kullandı.
YORUM YAZ