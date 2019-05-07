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Bahçeli emrini verdi! MHP İstanbul seçimleri için çalışmalara başlıyor

MHP Lideri Bahçeli, İBB Başkanlık seçimi çalışmalarını, kentte hemşehri nüfusu yoğun olan 15ilin teşkilatbaşkanıyla görüşerek ve İstanbul İl Başkanlığı üyeleriyle iftardabir araya gelerek başlatacak.

07 Mayıs 2019 Salı 19:09
Bahçeli emrini verdi! MHP İstanbul seçimleri için çalışmalara başlıyor

MHP, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye  Başkanlığı seçiminin yenilenmesine karar vermesinin ardından seçim çalışmaları  için harekete geçti.

Bu kapsamda Genel Başkan Devlet Bahçeli, hemşehri nüfusu İstanbul'da  yoğun olan illerin teşkilat başkanlarıyla perşembe günü bir araya gelecek.

Bahçeli, İstanbul'da 240 bin ve üzerinde hemşehri nüfusu bulunan  Sivas, Kastamonu, Ordu, Giresun, Tokat, Samsun, Erzurum, Malatya, Trabzon, Sinop,  Erzincan, Rize, Kars, Ardahan, Mardin il başkanlarını Ankara‘ya çağırırken, sürece İstanbul'daki hemşehri dernekleri üzerinden katkı sağlanması planlanıyor.

Devlet Bahçeli'nin, il başkanlarından illerindeki partililerin İstanbul'daki hemşehrileriyle irtibatlı şekilde seçime destek olmalarını istemesi  bekleniyor.

Bahçeli'nin, Sivas, Kastamonu, Ordu, Giresun, Tokat, Samsun, Erzurum,  Malatya, Trabzon, Sinop, Erzincan, Rize, Kars, Ardahan, Mardin il teşkilatlarına bu konuda yoğun çalışma talimatı vereceği ifade ediliyor.

Söz konusu toplantılarda, seçimden başarılı sonuç alınması için 23  Haziran'a kadar  izlenmesi gereken yolun ele alınacağı belirtiliyor.

İstanbul'da ilk toplantı Cumartesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 11 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da  olacak.

Seçimin tekrarlanması halinde "İstanbul'a mitili atacağım" ifadesini  kullanan Bahçeli, iftarda partisinin il teşkilatlarıyla bir araya gelerek bir  anlamda İstanbul'daki seçim çalışmalarını başlatacak.

Bahçeli, dün YSK'nin kararının ardından divan üyelerini toplamış,  toplantıdan "MHP, Cumhur İttifakı'nın başarısı için tüm teşkilat birimleriyle her  türlü gayretin içerisinde olacaktır." açıklaması yapılmıştı.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 19:09
  1. Ardahan
  2. Trabzon
  3. Tokat
  4. Sivas
  5. Sinop
  6. Samsun
  7. Rize
  8. Ordu
  9. Mardin
  10. Malatya
  11. Kastamonu
  12. Kars
  13. Giresun
  14. Erzurum
  15. Erzincan
  16. Ankara
  17. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
  18. Cumhur İttifakı
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  20. İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlık seçimleri
  21. İstanbul seçimleri
  22. AK Parti
  23. MHP

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