Devlet Bahçeli'den Doğu Perinçek'e jet cevap: Senin olmadığın her yerdeyim

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Devlet Bahçeli'nin "100 bin imza verenlerde FETÖ incelemesi yapılsın" açıklamasına Çin'den cevap vermiş ve "Bahçeli milleti fişleyemez, millet Bahçeli'yi fişlemiştir" ifadelerini kullanmıştı. Dha da ileri giden Perinçek, "15 Temmuz gecesi Bahçeli hangi delikte, hangi kuytu köşelerde saklanıyordu önce onu açıklasın" demişti. Bahçeli, Perinçek’in bu sözlerine sosyal medya hesabından cevap vererek, ''Bir ülkücü katili, siyasi iffetini kaybetmiş orak çekiç sevdalısı bir husumet kaynağı, 15 Temmuz gecesi nerede olduğumu sormuş. Milleti fişlediğimi söylemiş. İsmini anmaktan imtina ettiğim bu yabancı beslemesi, Beka Vadisi’nde sanıyorum aklını kaybetmiş, ruhunu da teslim etmiştir. 15 Temmuz gecesi nerede olduğumu millet biliyor, tarih biliyor, maşeri vicdan biliyor, vatan biliyor, bayrak biliyor, ecdat biliyor, devlet biliyor; sen bilsen ne yazar bilmesen ne çıkar. Emin ol ki, senin olmadığın her yerdeyim. Senin olduğun yerde de zaten yokum. Şahsım ve partim 15 Temmuz’da Türk ve Türkiye düşmanlarının tam karşısında bozkurt gibi duruş gösterirken, bunu sorgulamaya cüret eden, dedikoduyla, yalan ve dolanla piyasa değerini arttırmaya gayret eden müfteri ve alçağa millet hak ettiği muameleyi mutlaka yapacaktır.'' dedi.