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Bahçeli: "Dileğim milli beka hedefine herkesin kilitlenmesi, dürüst ve namuslu her siyaset adamının milli bekaya sahip çıkmasıdır."

23 Şubat 2019 Cumartesi 19:55
Bahçeli: "Dileğim milli beka hedefine herkesin kilitlenmesi, dürüst ve namuslu her siyaset adamının milli bekaya sahip çıkmasıdır."

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 19:55
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