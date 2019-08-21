Devlet Bahçeli: Devletin olmadığı yerde demokrasi hükümsüzdür
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Belediye imkanlarını Mehmetçik katillerine sunmanın, Anayasa ve kanunları yok saymanın, sandıktan çıkan oy ve desteği yanlışa yormanın ahlaken ve hukuken bedeli herkes için bir ve aynıdır." açıklamasında bulundu.21 Ağustos 2019 Çarşamba 16:40
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Üç büyükşehir belediye başkanının görevden uzaklaştırılması) Belediye imkanlarını Mehmetçik katillerine sunmanın, Anayasa ve kanunları yok saymanın, sandıktan çıkan oy ve desteği yanlışa yormanın ahlaken ve hukuken bedeli herkes için bir ve aynıdır."
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