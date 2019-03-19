Bahçeli: "Biz bir siyasi partiyiz Cumhur İttifakı kurduk. Kendileri ise AK ittifakı kurarak partilerine ve Recep Tayyip Erdoğana sahip çıksınlar."
19 Mart 2019 Salı 23:34
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