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Bahçeli: "Biz bir siyasi partiyiz Cumhur İttifakı kurduk. Kendileri ise AK ittifakı kurarak partilerine ve Recep Tayyip Erdoğana sahip çıksınlar."

19 Mart 2019 Salı 23:34
Bahçeli: "Biz bir siyasi partiyiz Cumhur İttifakı kurduk. Kendileri ise AK ittifakı kurarak partilerine ve Recep Tayyip Erdoğana sahip çıksınlar."

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 23:34
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