Bahçeli bugün seçim gezilerine başlıyor!

TBMM’nin tatile girmesiyle beraber milletvekilleri sahaya indi. Vekiller sahada çalışmalarını yürütürken, Cumhur İttifakı’nın ortaklarından AK Parti ve MHP liderleri de mitinglere başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mitinglerine devam ederken MHP lideri Devlet Bahçeli ise mitinglerinin startını bugün veriyor.

İlk durak Söğüt

Bahçeli’nin ilk durağı Osmanlı Beyliği’nin ilk başkenti olan Söğüt olacak. İttifak çalışmalarında Ahlat ve Söğüt gibi tarihi anlamı ile öne çıkan ilçelerde Cumhur İttifakı’nın kazanması için harekete geçilmişti. Bu kapsamda Türklere Anadolu’nun kapısının ilk açıldığı yer olan Ahlat ayrıca yeni bir Cumhurbaşkanlığı Köşkü de yapılması nedeniyle Ahlat AK Parti’ye bırakılmıştı. Söğüt ise MHP’ye bırakılmıştı.

İlk ortak miting haftaya pazar günü

Bahçeli, Söğüt’te halka hitap edecek. Daha sonra Eskişehir’e geçecek olan Bahçeli, seçime kadar Anadolu’yu gezecek. Bahçeli bu hafta sırasıyla, Ankara, Yozgat, Kırıkkale, Kastamonu, Çankırı, Aksaray, Nevşehir, Zonguldak ve Manisa’da açık hava toplantıları gerçekleştirecek. 17 Mart’ta da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İzmir’de Cumhur İttifakı’nın ortak mitinginde halka hitap edecek.

Sandığa gitme çağrısı yapacak

Bahçeli bir sonraki hafta ise mitinglere devam edecek. Bahçeli’nin önümüzdeki hafta Antalya, Bursa, Osmaniye’ye gitmesi planlanıyor. Bahçeli, mitinglerde yaptığı konuşmalarda yine ‘beka’ meselesine vurgu yapacak. Meydanlarda halkla buluşacak olan Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın önemini anlatarak, 31 Mart seçimlerinde sandığa gitme çağrısı yapacak.

Kalpaklı mesaj

MHP’nin sosyal medya hesap- larından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kara kalpaklı fotoğrafının yer aldığı paylaşımda bulunuldu. MHP’nin Facebook ve Twitter hesaplarından, Bahçeli’nin kara kalpaklı fotoğrafı paylaşıldı. Paylaşımda, “Fıtrat değişir sanma! Bu kan yine o kandır...” ifadesine yer verildi.