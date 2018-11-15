Bahçeli Dünya ikincisi Ampute Milli Takımı kabul etti

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin makamında gerçekleşen kabulde, takım kaptanı Osman Çakmak MHP liderine, üzerinde "Devlet Bahçeli" yazılı 80 numaralı milli takım forması hediye etti.

Kabule, MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu da katıldı.

Bahçeli, TBMM Grup toplantısında, 2018 Dünya Kupası finalinde penaltılarla kaybederek ikinci olan Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı Kaptanı Çakmak'ın maç sonu yaptığı, "Türk halkı hakkını helal etsin" açıklamasına karşılık, "Hakkını helal etmesi gereken biri varsa o da sensin" demişti.