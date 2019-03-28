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Bahçeli, Altunköprü Türkmen katliamı şehitlerini andı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:- "Türk ve İslam yurtlarında vuku bulan hazin ve ibretlik olaylar, elbette milli vicdanlarda derin izler bırakmıştır. Türkmeneli'nde dökülen her gözyaşı bizimdir, feryat eden her nefes bizdendir, şehit olup sıcacık toprağıyla buluşan her kahraman bizim haysiyet timsalimizdir"

28 Mart 2019 Perşembe 20:44
Bahçeli, Altunköprü Türkmen katliamı şehitlerini andı

ANKARA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 28 Mart 1991'de, Kerkük'ün Altunköprü kasabasında 102 soydaşın şehit edildiği katliama ilişkin, "Türk ve İslam yurtlarında vuku bulan hazin ve ibretlik olaylar elbette milli vicdanlarda derin izler bırakmıştır. Türkmeneli'nde dökülen her gözyaşı bizimdir, feryat eden her nefes bizdendir, şehit olup sıcacık toprağıyla buluşan her kahraman bizim haysiyet timsalimizdir." ifadesini kullandı.

Bahçeli, Twitter'dan 28 Mart 1991'de, Kerkük'ün Altunköprü kasabasında 102 soydaşın şehit edildiğini hatırlattı.

Devlet Bahçeli, paylaşımında şunları kaydetti:

"Zalimler, iftar hazırlığı yapan masumları acımadan, yürekleri sızlamadan, vicdanları titremeden hunharca hedef almışlar ve katletmişlerdi. Altunköprü'de Türkmen kanı aktı, hem de nehir gibi. Türkmenlerin varlık mücadelesi nice cana, nice badireye, nice bedele mal oldu. Türklüğün beka mücadelesi asırlara hem mühür vurdu, hem de istikamet çizdi. Bu haklı ve tarihi mücadele halen devam ediyor. Türk milletinin beka mücadelesi durmayacak, beklemeyecek, kesilmeyecek.

Türk ve İslam yurtlarında vuku bulan hazin ve ibretlik olaylar elbette milli vicdanlarda derin izler bırakmıştır. Türkmeneli'nde dökülen her gözyaşı bizimdir, feryat eden her nefes bizdendir, şehit olup sıcacık toprağıyla buluşan her kahraman bizim haysiyet timsalimizdir."

Başta Altunköprü şehitleri olmak üzere Türk ve İslam'ın yaşaması için varını yoğunu fedakarca ortaya döken, candan, serden ve yardan geçen aziz şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Bahçeli, "Türk milleti, dünya durdukça var olacak, bedeli neyse buna da katlanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 20:44
  1. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
  2. Türkmeneli

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