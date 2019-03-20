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Devlet Bahçeli: AK Partili kardeşlerimizle ayrımız gayrımız yok

MHP lideri Devlet Bahçeli Isparta'da yaptığı açıklamada, "AK Partili kardeşlerimizle ayrımız gayrımız yok" dedi.

20 Mart 2019 Çarşamba 14:10
Devlet Bahçeli: AK Partili kardeşlerimizle ayrımız gayrımız yok

MHP lideri Devlet Bahçeli Isparta'da açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

9 Eylül 2017 tarihinde bir araya gelmiş 9 dev eserin temel atma törenini gerçekleştirmiştik. Yatırımlar durmuyor, Isparta gün geçtikçe büyüyor. Isparta nakış nakış dokunan bir gönül kentidir. Isparta fedakarlıktır, Isparta el emeği göz nurudur. Bu kentimiz önümüzdeki 5 yılda da hizmetten yoksun kalmayacaktır. 31 Mart seçimleri için 11 gün sonra sandık başına giderek bir karar vereceksiniz. İnanıyorum ki partimizin yüzünü yine güldüreceksiniz. 

"Isparta'da zillete yer yoktur"

Isparta'da üretken belediyecilik anlayışına devam edecek misiniz, mührü 3 hilale vuracak mısınız? Isparta'nın birliği ve istikrarı için varız.  Isparta'da üretken belediyecilik anlayışına devam edecek misiniz, mührü 3 hilale vuracak mısınız? Isparta'nın birliği ve istikrarı için varız. Isparta Cumhur İttifakı kapsamında değilse de siyasi üslubumuz değişmeyecektir. Cumhur İttifakı istikbalin mimarıdır. 

"2023 hedeflerimizi dinamitlemek isteyenler''

31 Mart seçimleri önceki seçimlerden farklıdır. 31 Mart seçimleri aynı zamanda beka seçimidir. Zillet ittifakı karşımızda hizalanmış, CHP, İP, HDP, ÖDP bir olmuştur. 2023 hedefimizi dinamitlemek isteyenler kafasını kaldırmıştır. Hepsi aleni bir şekilde ortaya çıkmışlardır. PKK'nın siyasi uzantıları bazı illerde aday çıkarmamış küstahça pazarlık yapmışlardır. Hedefleri Ankara ve İstanbul'da HDP'siz ve PKK'sız hareket edemeyecek başkanları işe getirmektir. PKK, İstanbul'u yönetme amacına girmiştir.

''CHP ve İP'e oy veren kardeşlerime sesleniyorum''

Küresel finans baronlarının milli ekonomimizi tehdit etmelerine sessiz kalıp hükümeti suçladılar. Teslimiyete göz yummayız, tavize asla yanaşmayız. Atatürk'ün CHP'sinin Kandil'e ipotek edilmesinden rahatsızlık duyuyoruz. Kandil'in hazırladığı kanlı isim listelerinin CHP meclis üyelikleri üzerinde belediyelere sızdırma girişimini beka sorunu olarak görüyoruz. CHP ve İP'e oy veren kardeşlerime sesleniyorum, zillet ittifakına siz de tavır koyun. Bu CHP, Atatürk'ün CHP'si değildir. Bu İP hiç iyi değildir.

Ayrıntılar geliyor...

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 14:10
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Isparta
  4. Devlet Bahçeli
  5. MHP
  6. yerel seçim
  7. AK Parti

YORUM YAZ

  • samisami24 dk önce
    Düne kadar hiç öyle demiyordun ama,azıdan salyalar aka aka demediğini bırakmamıştın reis beye,ne yüzle nasıl bakıyorsunuz birbirinizin yüzüne,hiç konuştuklarınız aklınıza gelmiyormu.
  • Var var varVar var var26 dk önce
    Ben mhp ye oy veriyorum.Ak partililerin coğu Tùrk islam sentezini sevmez.bilakiz.milli córůşcū gurup bilirim.
  • Eski AkpartiliEski Akpartili32 dk önce
    16 yıldır akpartiye oy veriyorum! kemalist ulusalcı laikçi MHP yüzünden bu seçim vermeyeceğim, bir çık atnıdığım vermeyecek! Akparti'ye bunlar kadar darbe indiren olmadı! Daha bir de ayrılığımız yok diyor! akpartinin Kemalist ağız kullanması da bunların yüzünden! Bunlardan uzaklaşırsa, kendine ve öz seçmenine yakınlaşır.

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