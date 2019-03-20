Devlet Bahçeli: AK Partili kardeşlerimizle ayrımız gayrımız yok

MHP lideri Devlet Bahçeli Isparta'da açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

9 Eylül 2017 tarihinde bir araya gelmiş 9 dev eserin temel atma törenini gerçekleştirmiştik. Yatırımlar durmuyor, Isparta gün geçtikçe büyüyor. Isparta nakış nakış dokunan bir gönül kentidir. Isparta fedakarlıktır, Isparta el emeği göz nurudur. Bu kentimiz önümüzdeki 5 yılda da hizmetten yoksun kalmayacaktır. 31 Mart seçimleri için 11 gün sonra sandık başına giderek bir karar vereceksiniz. İnanıyorum ki partimizin yüzünü yine güldüreceksiniz.

"Isparta'da zillete yer yoktur"

Isparta'da üretken belediyecilik anlayışına devam edecek misiniz, mührü 3 hilale vuracak mısınız? Isparta'nın birliği ve istikrarı için varız. Isparta'da üretken belediyecilik anlayışına devam edecek misiniz, mührü 3 hilale vuracak mısınız? Isparta'nın birliği ve istikrarı için varız. Isparta Cumhur İttifakı kapsamında değilse de siyasi üslubumuz değişmeyecektir. Cumhur İttifakı istikbalin mimarıdır.

"2023 hedeflerimizi dinamitlemek isteyenler''

31 Mart seçimleri önceki seçimlerden farklıdır. 31 Mart seçimleri aynı zamanda beka seçimidir. Zillet ittifakı karşımızda hizalanmış, CHP, İP, HDP, ÖDP bir olmuştur. 2023 hedefimizi dinamitlemek isteyenler kafasını kaldırmıştır. Hepsi aleni bir şekilde ortaya çıkmışlardır. PKK'nın siyasi uzantıları bazı illerde aday çıkarmamış küstahça pazarlık yapmışlardır. Hedefleri Ankara ve İstanbul'da HDP'siz ve PKK'sız hareket edemeyecek başkanları işe getirmektir. PKK, İstanbul'u yönetme amacına girmiştir.

''CHP ve İP'e oy veren kardeşlerime sesleniyorum''

Küresel finans baronlarının milli ekonomimizi tehdit etmelerine sessiz kalıp hükümeti suçladılar. Teslimiyete göz yummayız, tavize asla yanaşmayız. Atatürk'ün CHP'sinin Kandil'e ipotek edilmesinden rahatsızlık duyuyoruz. Kandil'in hazırladığı kanlı isim listelerinin CHP meclis üyelikleri üzerinde belediyelere sızdırma girişimini beka sorunu olarak görüyoruz. CHP ve İP'e oy veren kardeşlerime sesleniyorum, zillet ittifakına siz de tavır koyun. Bu CHP, Atatürk'ün CHP'si değildir. Bu İP hiç iyi değildir.

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