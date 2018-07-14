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MHP af konusunda yasa teklifi hazırlıyor! Son dakika genel af mı çıkacak?

MHP Genel Başkanı Devlet Baheli, 24 Haziran seçimleri öncesi gündeme getirdiği mahkumlara yönelik af konusunda bugün son dakika açıklamalarda bulundu. Bahçeli, af konusunda Meclis’e yasa teklifi vereceklerini açıkladı. Daha önce gündemimizde af yok açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin son af çıkışına ne söyleyecek merak konusu.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 15:05
MHP af konusunda yasa teklifi hazırlıyor! Son dakika genel af mı çıkacak?

MHP Genel Başkanı Devlet Baheli, 24 Haziran seçimleri öncesi gündeme getirdiği mahkumlara yönelik af konusunda bugün son dakika açıklamalarda bulundu. Bahçeli, af konusunda Meclis’e yasa teklifi vereceklerini açıkladı. Daha önce gündemimizde af yok açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin son af çıkışına ne söyleyecek merak konusu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Bahçeli, seçim vaatleri arasında bulunan ve parti seçim beyannamesinde de yer alan af konusunda son dakika açıklamalarda bulunu. Bahçeli yeni yasama yılının başlamasıyla birlikte af konusunda yasa teklifi yerileceğini söyledi. İşte Bahçeli’nin OHAL ve af konusundaki o açıklaması: Af konusu gündemimizdedir, seçim beyannamemizdedir. Meclis'te yasama çalışamaları başladığında arkadaşlarımız teklifini sunacaktır. OHAL ayın 18'i itibariyle son buluyor. Yeni bir yasa gündeme getiriliyor, Böyle bir yasa Meclis'e geldiğinde MHP gereğini yapacaktır. 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Teröristler, çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri hariç olmak üzere kader kurbanlarına af çıkarılmasıyla ilgili kararlılığımız sürüyor. Af çıkarılmasıyla ilgili vaat ve sözümüzü seçim beyannamemize de aldık. Bu duruşumuzdan geri adımımız düşünülemez" demişti. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahçeli'nin af çıkışına "gündemlerinde af olmadığını" açıklamıştı. Yeni dönem yasama yılında MHP'nin af konusunda vereceği yasa teklifine AK Parti'nin nasıl karşılık vereceği merak konusu.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 15:05
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